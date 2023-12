Gli indizi ci sono stati, con qualche partita arbitrata ogni tanto senza "cozzare" con quelle del campionato italiano, ma adesso la voce si fa insistente in vista del 2024: Daniele Orsato, riconosciuto attualmente come il miglior arbitro italiano e uno dei migliori al mondo, è nel mirino del calcio arabo per la prossima stagione. Ne parla oggi Tuttosport, che accenna a ruoli di direttore di gara, ma anche di dirigente per il fischietto di Schio, che punta anche alla finale degli Europei in Germania.



POLITICA - Se Orsato accettasse la ricchissima offerta saudita ed emiratina, andrebbe a percepire più del doppio di quanto percepisce adesso, ma soprattutto l'Aia e l'Italia perderebbero un serio candidato alla presidenza e alla designazione della classe arbitrale dopo Rocchi. Dopo aver perso, o comunque non sfruttato, una risorsa come Rizzoli, sarebbe un duro colpo per un movimento ancora scosso dal caso D'Onofrio e in cerca di certezze.