L'Argentina elimina il Brasile di Endrick dalle Olimpiadi: Mascherano vuole Messi e Di Maria a Parigi

Redazione CM

Niente Olimpiadi per il Brasile. La nazionale verdeoro, vincitrice in casa a Rio de Janeiro 2016 e tre anni fa a Tokyo (torneo olimpico, inizialmente previsto per il 2020, che si è disputato nel 2021 a causa del Covid) non si è qualificata per Parigi 2024. La Seleçao del commissario tecnico Ramon Menezes, alla quale bastava un pareggio e con in campo la nuova stella del Real Madrid Endrick, ha perso per 1-0 la sfida decisiva con l'Argentina, che volerà in Francia insieme al Paraguay. Decisivi il gol al 78' dell'attaccante dell'Argentinos Juniors Luciano Gondou e le parate di Leandro Brey, portiere del Boca Juniors.



ANCORA MESSI? - Un ko storico per il Brasile, che non si qualificava per i Giochi dal 2004. Gioia infinita per l'Argentina, con una squadra senza giocatori del Vecchio Continente, ma con un Thiago Almada in più. Il gioiello di Atlanta, club di Major League Soccer, corteggiato anche da Fiorentina e Napoli, in Francia ci sarà, con lui potrebbero salire sull'aereo Angel Di Maria e Lionel Messi. Il torneo di calcio olimpico è riservato a giocatori under 23, ma ogni nazionale può convocare fino a un massimo di tre fuoriquota.



CALENDARIO FITTO - Mascherano, ct dell'Albiceleste U23, nel post partita non ha escluso una loro chiamata, ma è chiaro che la scelta spetta ai due talenti, che hanno conquistato l'Oro a Pechino nel 2008. Ci sono gli impegni con i club, con l'Inter Miami di Messi che è nel pieno della stagione Mls, ma anche la Coppa America in programma negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio.