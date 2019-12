Kevin Lasagna allontana il mercato e giura amore all'Udinese. L'attaccante, ospite di Udinese Tonight, spiega: "Sono grato all'Udinese per avermi lanciato in Serie A, s spero di continuare a fare tanti gol in bianconero: mi piacerebbe diventare una bandiera di questa squadra".



Su Gotti poi aggiunge: "Siamo tutti felici della conferma di Gotti, già quando era vice di Tudor ci siamo resi conto di quanto fosse preparato e abbiamo subito pensato fosse persona giusta per guidare questo gruppo, conoscendo già le caratteristiche individuali di ognuno dei giocatori".