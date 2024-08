L'Atalanta fa il botto: dopo Brescianini e Wesley, ecco le prossime mosse di mercato

RINFORZO A CENTROCAMPO

Non è solo la Juve a puntare a rafforzare la linea mediana, anche l'Atalanta. Nonostante Gasperini abbia già quattro pedine di lusso per due posti, Ederson, de Roon, Pasalic e Brescianini, si punta a un quinto nome. E questo per due motivi. Il primo è che per fare a meno del tuttocampista Koopmeiners, sempre più vicino ai bianconeri, servono almeno altri due rinforzi. Brescianini non può, per caratteristiche ed età, sostituire da solo il peso specifico che aveva Koop nella formazione nerazzurra. Per questo il primo nome è quello di O'Riley, un centrocampista offensivo che ha potenzialità per diventare il nuovo box to box bergamasco. L'affare però si sta complicando, il Celtic non vuole meno di 29 milioni e rifiuta ogni altra offerta, per cui l'Atalanta si è dirottata su Samardzic. Il centrocampista dell'Udinese tra l'altro conosce già benissimo la Serie A, una caratteristica importante per il Gasp. Per lui potrebbero bastare 20 milioni e le parte si stanno incontrando in queste ore: l'accordo sembra indirizzato alla fumata bianca. Il secondo motivo per cui l'Atalanta vuole cinque centrocampisti è che molti di loro sono duttili e il tecnico può spostarli in altri reparti: de Roon in difesa, Pasalic, e lo stesso O'Riley se arriverà, sulla trequarti.