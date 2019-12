Laura Barriales parla di calcio senza peli sulla lingua. La showgirl spagnola, tifosa juventina, ha dichiarato agli Oscar del calcio: "Inter prima in classifica? Sono felice per il mio amico Zanetti, se lo merita. La Juve deve svegliarsi, io sono anche del Real Madrid e lì avevo visto un altro Cristiano Ronaldo. Non so se questa squadra fa per lui, che è una primadonna. Io sono una fan di Dybala, è in grado di fare una carriera simile a quella di CR7 o forse anche di più. Sarri mi piace: ha idee, carattere e uno stile particolare".



CLICCA SULLA GALLERY PER AMMIRARE LAURA BARRIALES