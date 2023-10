L'attaccante dell'Inter Lautaro, 20esimo classificato nella serata del Pallone d'Oro, ha parlato a margine della cerimonia:"Il. È molto importante per me essere qui stasera. Tra Pallone d'Oro e Mondiale, sto vivendo è un sogno ed essere qui per me è molto bello. La scorsa stagione ho giocato le due finali più importanti del calcio e stasera è una ricompensa per il lavoro e il sacrificio che ho fatto. Il rigore contro l'Olanda? Ci penso spesso ed è stata una grande soddisfazione segnarlo. Messi? Ha dovuto condividere questa epoca con Cristiano Ronaldo, altrimenti di Palloni d'oro ne avrebbe vinti 15".