La Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di Lautaro Martinez e spiega come i numeri del "Toro" allontanino ancora di più Mauro Icardi dall'Inter.



“Il Toro lavora anche per gli altri. Il suo gol e l’assist allontanano ancora di più il marito di Wanda. I numeri dicono: con Icardi 10 vittorie su 20 partite, senza: 6 su 8. Dopo il rigore il Toro si è portato una mano all’orecchio, solo una, perché si sente la metà del maestro, per ora”.