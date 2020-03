Il Barcellona insiste per Lautaro Martinez e, come scrive Tuttosport, l’Inter ha fatto 3 nomi ai blaugrana da inserire nella trattativa, visto che il club spagnolo non vuole investire 111 milioni di euro in un’unica soluzione. I nomi sono quelli di Todibo, ora in prestito allo Schalke, Arthur e Alena, ora al Betis. Giovani e futuribili, l'Inter cerca questi profili. Non considerato, quindi, per Tuttosport, Vidal.