Intervistato da Dazn all'intervallo di Lazio-Inter l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez (andato anche in gol) ha commentato così la gara :"Cerco ogni giorno di lavorare e dare il meglio per me e la squadra. Dobbiamo continuare così, cercare di segnare ancora perché loro sono una squadra che palleggia e ha intensità. Se riuscissimo a segnare ancora sarebbe meglio. Il confronto con Conte? Parlavamo della posizione, abbiamo sbagliato con Nicolò. Urlavo perché non si sente".