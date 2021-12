Domenica alle ore 14.30 si accendono i riflettori sul Centro Sportivo Vismara di Milano. Ad affrontarsi saranno ildi Maurizioe l’di Rita. Una sfida chiave anche per la classifica: le nerazzurre occupano attualmente ilcon 18 punti mentre le rossonere ilcon 22 punti. Molte giocatrici di entrambe le squadre sono appena rientrate dalle Nazionali e saranno le più attese di questa sfida.Fari puntati su Gloria: l’attaccante dell’Inter è andata a segno per sei volte nel derby, ha segnato più volte solo all’Empoli con otto reti. Tra le fila del Milan attenzione particolare a Valentinache ha già otto reti messe a segno alle nerazzurre, considerando il poker della scorsa stagione. Tra le nerazzurre sarà del match Lisache ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-2019. Ci sarà grande attesa anche per le esordienti.Primo derby della Madonnina per Rita: la coach nerazzurra ha perso solo una volta contro il Milan. L’ex allenatrice dellaha perso contro le rossonere: il 4 novembre 2018 con un sonoro 3-0. Sette degli ultimi otto derby di Milano sono a favore di Giacinti e compagne. L’unica vittoria nerazzurra è stata la scorsa stagione in Coppa Italia quando il turno è stato comunque superato dal Milan grazie alla vittoria nella partita di ritorno. Entrambe le squadre arrivano da unL’Inter considerando anche la Coppa Italia è reduce da, da quando è arrivata nella massima serie non ha mai vinto per quattro volte di fila. Il Milan invece arriva da, senza subire nemmeno una rete. Soltanto tra il novembre e il dicembre 2020 è riuscito a raggiungere cinque successi consecutivi. Una sfida tutta da vivere quella tra le due formazioni: questa volta non si affronterannoe Zlatan, non saràcontroma sarà Gloriacontro Valentina, Ritacontro Maurizio