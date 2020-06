(si ok mi è successo spesso…) ti domandi cosa dovrai fare da li in poi. Il processo lo conoscete tutti, non fate gli gnorri perché è così: ti deprimi, ti tormenti e poi cominci a reagire. E qui si entra nel campo dell’improvvisazione. C’è chi si sdraia a letto completamente apatico e non ha voglia di fare niente e chi invece si da alla pazza gioia vivendo la rivoluzione come un regalo, una liberazione dalle catene. Ecco magari ho un po’ esagerato, un’eliminazione in Coppa Italia non è proprio la stessa cosa., stava meglio ed è riuscita a passare in vantaggio subito dopo pochi minuti. Dopo il gol di Eriksen le occasioni per il raddoppio sono arrivate ma Ospina ha detto no.Ma così è andata. La bella prestazione è stata condita dal “solito” fatale errore di distrazione. L’1-1 di Mertens (ovviamente chi poteva segnare se non lui) ci ha punito nel nostro momento migliore condannandoci al nostro triste destino. Ci abbiamo provato, eMa l’amarezza della mancata finale si va a mischiare con la soddisfazione per una partita giocata molto bene, ricca di spunti e occasioni da gol.Conte ha guadagnato due giocatori su cui fino alla sosta forzata non aveva potuto contare ovviamente per ragioni diverse. Sanchez fuori 3 mesi per la caviglia e Eriksen appena arrivato dal Tottenham in non grandissima forma fisica.. Lukaku ha bisogno ancora di qualche giorno per far girare il motore a giusto livello, il suo fisico imponente richiede questo e lo potevamo mettere in preventivo.Ma Lautaro no, lui non dovrebbe avere questo tipo di problema.Insomma bicchiere mezzo pieno per l’Inter. Il modo in cui la squadra ha affrontato la semifinale contro il Napoli è stato sicuramente un passo in avanti rispetto a come si era interrotta la stagione a marzo. L’Inter è parsa in buonissima forma fisica (tra le 4 semifinaliste sicuramente quella messa meglio) e con buone idee tattiche in campo.. In quella zona di campo manca spesso lo spunto, quello che potrebbe dare quell’imprevedibilità al gioco che ancora latita.Adesso è l’ora di leccarsi le ferite ma con la consapevolezza che questa squadra durante la “sosta” non si è risparmiata nemmeno in smart working, è stata sul pezzo e in campo si è visto.