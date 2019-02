Un gol per uscire dalla crisi, un gol per rendere il clima attorno all'Inter più leggero. Il protagonista assoluto della notte di Parma è stato a tutti gli effetti Lautaro Martinez il cui gol è stato vissuto da tutti i tifosi come un'autentica liberazione.



E a festeggiare al Tardini c'era anche una tifosa di lusso. si tratta di Agustina Gandolfo la fidanzata del Toro che l'ha seguito in trasferta. Tante le stories pubblicate nella serata di ieri e nella mattinata di oggi prima allo stadio 'Sei il migliore' poi a letto, con il pigiama personalizzato di Lautaro mostrato con orgoglio. Applausi per lui, e anche per lei.