A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Bologna, Lautaro Martinez si presenta davanti alle telecamere di Inter TV per inquadrare l’imminente sfida di San Siro: "Abbiamo già dimenticato la partita con il Real, adesso siamo con la testa al campionato: oggi sarà una gara dura - esordisce il Toro -. Il Bologna gioca tanto sul fisico. Abbiamo riposato e provato quello che il mister ha preparato per la partita. Dobbiamo entrare concentrati per fare quello che abbiamo fatto in queste prime partite".



Quale sarà la chiave della partita?

"Muovere la palla come stiamo facendo, dobbiamo giocare al nostro ritmo e quando abbiamo l'occasione dobbiamo fare gol. Con il Real ci è mancato solo il gol: meritavamo di più, ma le partite si vincono quando si segna".



Come ti trovi con Correa?

"Ci capiamo perché anche in Nazionale giochiamo e ci alleniamo. È un piacere giocare con lui, dobbiamo mettere il nostro per far vincere l'Inter. Abbiamo fatto bene in allenamento e dobbiamo dimostrarlo in campo".