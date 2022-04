Il Barcellona potrebbe nuovamente pensare all'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez. È quanto scrive il Corriere della Sera.



"Al momento non esiste una trattativa, manifestazioni d’interesse sì. L’Atletico Madrid di Simeone resta il principale indiziato, a seguire il Tottenham e, secondo il giornale catalano Sport, il Barcellona sta pensando di rifarsi sotto. Due anni fa il club blaugrana non affondò il colpo, per via della clausola da 111 milioni. L’argentino è uno dei sacrificabili, può partire per circa 60 e 70 milioni".