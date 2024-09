Lautaro: "Inter, dobbiamo continuare a vincere trofei e alzare il livello"

Getty Images

A margine della proiezione di "Inter, due stelle sul cuore", il film che racconta il ventesimo scudetto nerazzurro,: "Questa seconda stella mi resterà dentro per sempre - ha raccontato a La Gazzetta dello Sport - la verità è che è stata una cosa speciale, per me così come per i miei compagni. Parlando della mia carriera nei club è stata l'emozione più grande della mia vita, poi è chiaro che c'è stato anche il Mondiale con l'Argentina che è sempre stato il mio sogno da bambino. E' difficile fare una classifica...".

- Se dovesse scegliere una cartolina del 2023/24 Lautaro non ha dubbi: ". Sono stati istanti in cui mi sono passati per la testa tutti i momenti difficili vissuti con il resto della squadra, ma ho provato anche soddisfazione per essere riusciti ad andare oltre: è stato un anno impegnativo, ma il lavoro ha pagato e con la forza del gruppo abbiamo costruito qualcosa d'incredibile".

- Ora lo sguardo è proiettato al futuro, a caccia di nuovi titoli: "Speriamo ci siano nuovi film... l'Oscar per la recitazione? No, è più facile il Pallone d'Oro (ride, ndr)., bisogna continuare a vincere altri trofei e portare l'Inter più in alto possibile. L'obiettivo deve essere sempre quello di alzare il livello".