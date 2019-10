Contro il Barcellona è arrivata la sconfitta nonostante il suo gol nei primi momenti di gioco, ma Lautaro Martinez guarda avanti e pensa già alla prossima sfida contro la Juventus. L'attaccante argentino dell'Inter ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, partendo dallo scambio di maglie al Camp Nou con il connazionale e amico Lionel Messi: "Gliel'ho chiesta prima, quindi alla fine l'ha data me e sono stato felice, perché ora è a casa mia. In nazionale è nato questo rapporto con lui, è molto attento ai dettagli e un riferimento: è importante per tutti i nuovi per formare il gruppo, far parte della selezione più forte del mondo è un onore per me. Giocare con lui? Penso all'Inter, poi quando posso giocare con Messi lo faccio con l'Argentina: per me è un sogno che si realizza, già da bambino lo ammiravo, ma ora ho in testa solo l'Inter, voglio raggiungere ancora molti obiettivi".



INSEGNAMENTI DA MERCOLEDI' - "Abbiamo imparato molto, c'erano giovani in campo e sapevamo che dovevamo fare qualcosa di più. Il Barça ha classe, noi non siamo riusciti a ottenere i tre punti per errori nostri: cercheremo di correggerli con un allenatore che vuole lavorare tanto con noi".



CONTE - "Cos'ha di speciale? Dal primo giorno mi ha chiamato e mi ha detto che voleva allenarmi, è un tecnico che mi piace molto: ha un modo di pensare importante, chiede sempre duro lavoro, fa sì che in campo riesca quel che proviamo in allenamento".



MEGLIO LAUTARO-LUKAKU O RONALDO-HIGUAIN? - "La Juve ha tanti calciatori importanti, sarà una partita difficile come mercoledì. Proveremo a recuperare fisicamente per affrontarla al 100%, poi Conte sceglierà la formazione migliore. Cristiano Ronaldo? Conosciamo la sua classe, è importante come Messi, ma ne sfideremo tanti domenica: cercheremo di fare del nostro meglio, sapendo che lui può spostare gli equilibri".



SCUDETTO - "Possibile? Pensiamo partita per partita, grazie a Conte e ai giocatori abbiamo una mentalità diversa. Cerchiamo di lasciare la miglior immagine possibile in campo, poi vedremo".



ANNO BUONO - "È il mio anno? Lo scorso è stato di adattamento, mi aspettavo di giocare di più ma non è successo per tante ragioni. Quest'anno mi sono trovato bene in nazionale, in Copa America, fondamentale per avere fiducia in me stesso. Spero di continuare così e che arrivino i gol".



ICARDI - "Si è trattato di un problema tra lui e il club, aveva bisogno di giocare e sono contento che lo faccia al PSG. Ho parlato con lui e altri, sono felice stia andando tutto bene".



DERBY FEMMINILE - "Lo vedrò, faccio l'in bocca al lupo alle ragazze per questa partita speciale. La vedrò, se ne avrò la possibilità".