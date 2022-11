Il ToroInvece l'amaro in bocca di una clamorosa sconfitta, che resterà nella storia come uno dei momenti più bui della nazionale Albiceleste, si mischia al sapore ferroso della beffa di chi si è visto, dopo un girone di qualificazione per arrivare in Qatar da assoluto protagonista.sono emersi in un colpo solo, portando a una sconfitta che per eccezionalità e scorie rischia di essere deleteria per l'intera competizione.dove periodicamente alterna momenti di grande forma e prolificità e altri in cui sembra un lontano parente di se stesso, per incapacità di fare male in zona offensiva e atteggiamento in campo.- I numeri di oggi dicono questo:Statistiche di un, tanto cheaffermando che, come illustri predecessori del passato, e sperano che Scaloni dalla prossima gara contro il Messico, già decisiva. schieri Julian@AleDigio89