. Perché con la ripresa del campionato ormai alle porte,Così, con impassibile risolutezza, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha recapitato il messaggio della società nerazzurra in Spagna, dove da mesi si sprecano le prime pagine sull’acquisto in saldo di Lautaro da parte del Barcellona., ha proseguito Ausilio, che con queste parole chiama ad esporsi i dirigenti blaugrana, anche nei confronti dello stesso Lautaro. Perché le cose sono cambiate strada facendo, come vi avevamo raccontato già molti giorni fa. È su questi binari che è nata e si è sviluppata la trattativa tra le parti, fino a quando il Barcellona è stato sorpreso su inattese scorciatoie.L’emergenza Coronavirus ha cambiato le carte in tavola, i conti dei catalani non sorridono e da qui la richiesta del Barcellona: “Inseriamo qualche calciatore nella trattativa?”. La risposta dell’Inter: “Al massimo uno, perché la parte cash non deve scendere sotto i 90 milioni”. Come a dire, capiamo le difficoltà e vi veniamo incontro, ma anche noi abbiamo le nostre esigenze. Niente da fare,Eventi che hanno fatto irrigidire l’Inter, che pure era stata chiarissima. Per mesi, dalla Spagna, hanno dipinto i nerazzurri come una società all’angolo, disposta ad accettare 2-3 calciatori (di discutibile valore) e una manciata di spiccioli per cedere il miglior prospetto in rosa.Anche per dimostrare a Lautaro Martinez che l’Inter si sta muovendo con estrema chiarezza., che i catalani avevano garantito di presentare, sia all’Inter che a Lautaro.