Lo ha fatto sul finire dello scorso gennaio, quando esponenti del club blaugrana si sono recati a Milano e lo hanno incontrato a cena. Un meeting tra uomini di calcio, senza troppi giri di parole., dopo che Messi si era già portato avanti. Autorizzazione accordata da Marotta, che in cuor suo, evidentemente, aveva già messo in preventivo la grande plusvalenza.Niente sconti. Affare fatto, la risposta del Barcellona.Il dialogo tra le parti è iniziato con i migliori auspici, tanto che, stando a quanto filtra, l’attaccante argentino e i blaugrana avrebbero ormai raggiunto da tempo l’accordo economico.. Ed è qui che sorge qualche incomprensione tra i due club, perché nel frattempo i catalani non risparmiano qualche pressione sul calciatore e i nerazzurri ritengono questo atteggiamento poco gradevole, a queste condizioni non si va avanti.E Lautaro? L’argentino osserva interessato, è chiaramente coinvolto anche dal punto di vista emotivo. Sogna di giocare con Messi e ha ricevuto dall’Inter questa promessa in cambio del suo massimo impegno fino al termine della stagione.. Dalla Spagna si attendono però un’inversione di tendenza da parte del calciatore e questo, eventualmente, si che potrebbe infastidire, e molto,