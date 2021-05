Fabio Radaelli, lo scopritore di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla dell'argentino alla Gazzetta dello Sport: "Voleva allenarsi più degli altri. E adesso è diventato un attaccante completo, non più solo istinto. ​Con Conte si sacrifica, ora Lautaro può fare la storia dell'Inter. Contento? Si vede chiaramente che è molto contento di quello che sta vivendo a Milano, dal punto di vista sportivo e personale”.



SCUDETTO SVOLTA? - “Questo titolo ha un significato speciale in quanto è il primo, ma penso che sia solo l’inizio: la sua sarà una carriera ricca di successi. Lautaro è un grande giocatore e in quanto tale non ha limiti”.



SUL LITIGIO CON CONTE - "​Credo che fosse solo un po’ di rabbia da parte di Lautaro, è normale… Ma non mi preoccuperei".