Protagonista assoluto nella vittoria dell'Inter sul Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Lautaro Martinez è intervenuto a Mediaset al termine dell'incontro: "Serata indimenticabile? Sì, sono contento perché giochiamo un'altra finale. Lavoriamo per questo, per portare l'Inter sempre in alto: oggi lo abbiamo dimostrato un'altra volta, la gente è contenta per questo. Ora guardiamo avanti".



SOGNAVA DI ESSERE COSI' DECISIVO IN UN DERBY - "Sì, anche perché oggi c'erano i miei genitori e la mia famiglia a vedermi: i gol sono per loro, che mi danno la spinta per non farmi cadere".



PUBBLICO - "Cosa ne penso? Niente. Come ho detto, ci sono parole che non mi piacciono, ma io do tutto per questa maglia".



VITTORIA CHE DA' FORZA PER IL CAMPIONATO - "Siamo tranquilli. Abbiamo perso punti importanti e dobbiamo pensare di partita in partita. Ne mancano sei e dobbiamo affrontarle tutte come stasera".