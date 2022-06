Sliding doors.prima di diventare un bomber dell’poteva fare le fortune dell’. La storia è risaputa: il Toro era vicinissimo ai Colchoneros, poi l’inserimento dei nerazzurri e la sua traiettoria che cambia. La testata spagnola Mundo Deportivo ha pubblicato una foto scoop in cui l’argentino è in procinto di firmare i documenti con il club di- Era ile Lautaro era virtualmente un giocatore dell’Atletico. Allora ventenne, su di lui si era fiondatoche con un blitz incredeva di esserselo ormai accaparrato. L’attaccante era sul punto di firmare un contratto die il trasferimento sarebbe costato, a fronte dei 9 che prevedeva la clausola delper lui. Martinez aveva già svolte le visite mediche con i Colchoneros e sarebbe rimasto altri 6 mesi in patria prima dello sbarco europeo. Tutto fatto insomma, tanto che il suo agentesi era esposto dando l’affare chiuso al 99%. La novità portata a galla dal quotidiano spagnolo è che Martinez un primo contratto con l’Atletico lo aveva effettivamente firmato.– Tutto andò in fumo però e, sei mesi dopo, nelecco l’annuncio dell’Inter. Cosa era successo? Semplice. Lautaro continuava a segnare e il suo prezzo aumentava, tanto che la clausola era già passata a. Ma soprattutto era intervenuto. Il Principe, idolo del club die dello stesso Lautaro, aveva fatto da mediatore spingendo il suo pupillo a scegliere i nerazzurri. Una scelta che costò ad Ausilio e alla proprietà nerazzurra, il doppio di quanto era riuscito a strappare l’Atletico. I documenti con il logo del club lasciano pochi dubbi. Lautaro e l’Atletico sono stati a un passo e per, che da allora lo ha sempre rincorso, il Toro resterà un grosso rimpianto.Foto da Mundo Deportivo