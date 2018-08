Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha fatto il punto sul suo periodo di adattamento nel club nerazurro e nel calcio italiano: "Le differenze fra qui e il Sudamerica ci sono, perché qui si gioca un calcio più dinamico, più veloce, persino i campi cambiano moltissimo rispetto all’Argentina. Ma la pressione è la stessa, il lavoro giorno per giorno anche. I compagni sono importantissimi perché io mi senta a mio agio nel nuovo ambiente".



Sulla posizione in campo e la possibilità di agire in un ruolo "inedito": "Da trequartista avevo giocato da più piccolo, poi al Racing la casella era occupata e sono stato spostato più avanti. Ma posso stare lì, o fare la seconda punta: basta essere utile".



Infine, una battuta sul rapporto con Spalletti: "Il tecnico mi sta aiutando tantissimo. In fondo vengo da un altro tipo di calcio, sto imparando la lingua, devo migliorare per poter dare il massimo".