Intervistato da Sky Sport a margine della Bobo Summer Cup, Ronaldo parla dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "E' un'ottima cosa, perché il calcio italiano nell'ultimo periodo non ha vissuto un buon momento. C'è bisogno di tornare fuori, speriamo che torni lo spettacolo".



MODRIC-INTER - Un commento anche sulla possibilità di vedere Luka Modric all'Inter: "Dove potrebbero arrivare i nerazzurri con Modric? Non so, vedremo. Il mercato è strano, ma sempre forza Inter; speriamo che quest'anno vada bene. Non so se quella di Modric sia una trattativa effettiva. In Spagna il mercato chiude il 31 agosto, vedremo cosa succede. Tutte le squadre si stanno rinforzando, e così l'Inter".