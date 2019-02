Dopo il successo contro il Rapid Vienna, Lautaro Martinez ha parlato così a InterTV: "Contento per aver segnato di nuovo, abbiamo trovato la vittoria su un campo difficile. Felice di tornare in Italia con un risultato positivo. Il rigore? Uno vuole sempre calciare, ho preso la palla e ho segnato. L'altra volta avevo sbagliato, oggi invece è andata bene. Molto importante avere continuità: con il Parma ero partito in panchina, oggi titolare. Sono pronto a fare tutto quello che mi chiede il mister per il bene della squadra. Ora testa alla Samp, che è la prossima partita davanti ai tifosi. Poi penseremo al match di ritorno con il Rapid".