Inter, ecco perché tra Suning e Oaktree si rishcia una battaglia legale: le due versioni

La Gazzetta dello Sport analizza e fornisce informazioni sugli strascichi legali che inevitabilmente ci saranno tra Suning e Oaktree, dopo il quasi certo passaggio dell'Inter al fondo statunitense per la mancata restituzione del debito contratto dal presidente Steven Zhang nel 2021.



Il nodo è nel mancato accordo con Pimco, un affare saltato a pochi giorni dalla deadline. Secondo quanto viene ricostruito dalle fonti vicine a Suning, l'intesa è saltata perché Oaktree avrebbe fatto ostruzionismo, disturbata dal fatto di non aver potuto incassare subito la famosa clausola del 20% sulla cessione del club. Secondo, invece, lo stesso Oaktree, l’accordo con Pimco non sarebbe mai stato realmente chiuso da Zhang e soci.