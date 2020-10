Intervenuto in conferenza stampa a margine della sfida di Champions contro lo Shakhtar Dontesk, il centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez, ha risposto alle domande dei giornalisti.



Ci fosse la possibilità di svolgere tutta la carriera all’inter, diresti di si?

“Lavoro ogni giorno per migliorare. Oggi per dare il meglio all’Inter, dove sono felice. Lavoriamo per vincere e per far si che l’Inter sia il più in alto possibile. Domani non so cosa accadrà, ma oggi sono felice allInter e ringrazio i tifosi per l’affetto”.



Ti capita spesso di arrabbiarti quando non ti viene la partita che vuoi tu?

“Mi sono arrabbiato con me stesso perché non ho fatto la partita che volevo e quando sono uscito mi ha sopraffatto l’emozione, sono così. Mi è uscito da dentro. Adesso sono pronto per domani”.