In sudamerica il gossip è iniziato a circolare da qualche giorno, ma prontamente il Pocho Lavezzi si è esposto in prima persona per smentire. Alcune riviste scandalistiche hanno infatti confermato come in Uruguay, dove l'attaccante ex-Napoli e PSG è in vacanza è andato in scena un flirt con Belen Rodriguez, anche lei in vacanza in quei luoghi.



Lavezzi è ancora fidanzato con la bellissima modella Natalia Borges e, proprio per questo, ha pubblicato alcuni degli articoli che parlavano del flirt con Belen a cui ha aggiunto per smentire: "Non mi rompete i co..., sono felicemente fidanzato!".