La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Ezequiel Lavezzi sull'arrivo di Carlo Ancelottti sulla panchina del Napoli: "Innanzitutto, debbo fare il mio sentito in bocca al lupo ad Ancelotti per questa sua avventura a Napoli, che per me rappresenta sempre un posto speciale. Con un allenatore come lui è normale che adesso le aspettative dei tifosi saranno molto alte perché si tratta di un tecnico che è stato alla guida di grandissime squadre e che ha fatto sempre bene. Lui è adatto per questo Napoli che nel corso degli anni è sempre migliorato diventando una realtà consolidata in Italia ed in Europa. Con Ancelotti si corre ma si vince"