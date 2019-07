Abschied mit Applaus: Valentino #Lazaro wechselt nach zwei Jahren im blau-weißen Trikot zu @Inter. Vielen Dank für deinen Einsatz und alles Gute für deine Zukunft, Tino! #hahohe pic.twitter.com/0FzX8UJSgG — Michael Preetz (@michaelpreetz) 1 luglio 2019

L'saluta Valentino, nuovo esterno destro dell'Inter: Grazie per queste due stagioni, grazie per i tuoi sforzi e vogliamo augurarti tutto il meglio per il futuro" le parole del ds Michael