Mercato Lazio, si lavora come sempre ai fianchi. Tare ha il suo metodo: trova l'accordo coi calciatori, poi si siede a trattare con il club. Farà così anche con il Real Madrid, come riporta il Corriere dello Sport: Borja Mayoral è l'obiettivo n.1 sul mercato, la Lazio lo ha messo in cima alla sua lista, scavalcando Luis Suarez. Ma non è detto che non siano 2 gli acquisti in avanti.



MERCATO LAZIO - L'attaccante, dopo il prestito al Levante, è maturato, rientra nei piani del Real Madrid che ci crede, e non vorrebbe sacrificarlo. Soprattutto non vuole svenderlo: servono 20 milioni per portarlo via dalla Liga, ma Borja Mayoral ha già l'accordo con la Lazio, ora serve il sì del Real.