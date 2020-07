La Lazio vince con il Brescia e Ciro Immobile si porta a -1 da Higuain. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi commenta a Sky Sport a fine incontro: "C'è Ronaldo, sarebbe un grandissimo traguardo per Ciro. Vedremo cosa succederà ma sarebbe un premio per tutti. Ha battuto tutti i record, stasera ha trovato Andreanacci in serata: manca una partita, vediamo. Non abbiamo solo Immobile ma anche Luis Alberto in classifica assist. A volte ci siamo intestarditi, avevamo un avversario retrocesso ma che ha fatto una buona partita. I ragazzi hanno vinto la Supercoppa e fatto tantissimi record, devo solo dire grazie per quello che ci hanno messo: abbiamo avuto mille difficoltà nelle prime otto giornate, abbiamo fatto il massimo. Ora abbiamo l'ultima partita e vediamo cosa succede. Immobile ha brillato meno per la pressione? Non penso, quando l'ho visto battere una rimessa ho capito che era un po' nervoso, ma sono contento per lui e per la squadra. David Silva? Il prossimo anno sarà molto più difficile, lo sappiamo e dobbiamo migliorarci: dovremo fare qualcosa, Tare sa benissimo cosa fare".