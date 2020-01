Lotito è incontenibile. Parla da giorni di un nome in attacco per la Lazio in grado di aizzare la folle, far salire l'entusiasmo. A frenarlo, come riporta il Messaggero, il ds Tare. Il presidente vorrebbe un nome altisonante, vorrebbe il colpo grosso. Sarebbe 'fomentato' all'idea di portare a Roma un big. Per questo, anche nella cerchia ristretta intorno al presidente, si continua a parlare di Giroud del Chelsea. Il campione del Mondo ha uno stipendio fuori da ogni parametro, anche se spalmabile in 2 anni, ma Lotito ci vuole provare.



MERCATO GIROUD LAZIO - Il Chelsea chiede 20 milioni, ma da Sky Sport fanno sapere che la Lazio avrebbe già trovato l'accordo con i Blues per assicurarsi il cartellino del francese. L'Inter si sarebbe tirata fuori, il Tottenham di Mourinho ci prova. La squadra londinese venderebbe Giroud solo se riuscisse a prendere Mertens. Lotito ci crede, vuole regalare un colpo che faccia gridare i tifosi di gioia.