Una specie di rimpasto. E il governo non c'entra niente: è la Lazio ad aver inserito in rosa due giocatori che, fino ad oggi, non ne facevano parte. Djavan Anderson e l'ex Primavera Minala sono stati inseriti in lista. Le lamentele di Inzaghi a Formello sulla rosa corta cominciano a farsi sentire: il primo passo è un piccolo rinforzo 'interno'.



FORMAZIONE LAZIO - Per ovviare a qualche problema di formazione e di alternative, la Lazio potrebbe pescare un paio di giocatori che, fino ad ora, non sono stati presi in considerazione. Anderson viene dalla Salernitana, ha giocato poco, è entrato contro la Cremonese e potrebbe rappresentare un'alternativa sulla fascia. Inzaghi conosce bene Minala: viene dalla Primavera, è un centrocampista tecnico che, a fasi alterne, a Salerno ha racimolato presenze e minutaggio. Due jolly inaspettati, come riporta il Corriere dello Sport, che potrebbero fare comodo.