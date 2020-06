Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid pensano a Sergej Milinkovic-Savic. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, prima però il centrocampista serbo vuole riscrivere la storia della Lazio vincendo il campionato quest'anno. Due discorsi (lo scudetto e il mercato) tra loro separati, ma che in realtà potrebbero intrecciarsi. Perché un’impresa dei biancocelesti in campionato aumenterebbe considerevolmente il suo valore e spingerebbe i pretendenti a rendere ancora più concrete le proprie avances. Per Sergej un motivo in più per credere nell’impresa.