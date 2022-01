45 anni fa, ci lasciava Luciano Re Cecconi.

Ciao angelo biondo

Laricorda oggi la scomparsa tragica di. Il centrocampista, tra i protagonisti dello scudetto del 1974, moriva 45 anni fa in un incidente occorso durante un controverso episodio di una finta rapina organizzata per scherzo ad un gioielliere. La società dedica un messaggio sui social in memoria dell'Angelo Biondo, come usavano chiamarlo i tifosi.