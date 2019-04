Grande attesa in casa Lazio per la sfida di domani sera contro il Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia: ci saranno quattromila tifosi biancocelesti a sostegno della squadra di Simone Inzaghi. L'ha rivelato, tramite i canali ufficiali del club, Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste: "Sono circa 4.000 i biglietti venduti per la trasferta di Milano contro il Milan valida per la semifinale di Coppa Italia, ci sarà un numero importante di tifosi al seguito della squadra".