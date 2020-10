Non dovrebbe mancare molto alle visite mediche di Wesley Hoedt. L'inserimento in gruppo dell'ultimo acquisto del mercato della Lazio è stato rallentato per motivi di salute, ma a breve dovrebbe risolversi tutto. Dopo essersi fatto immortalare con la fidanzata e la nuova maglia biancoceleste (indosserà la numero 14), ora è tempo di visite mediche. Mancano solamente i test di idoneità per dare il via alla sua seconda esperienza laziale, e secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport questi ultimi dovrebbero andare in scena entro qualche giorno. Da lì, l'olandese potrà allenarsi con la squadra. Inzaghi cercherà di recuperarlo il prima possibile vista l'emergenza in difesa.