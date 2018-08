La Lazio cerca un terzino destro in questo ultimo giorno di mercato. Il primo obiettivo è Lazzari, ma la Spal non lo molla a meno che venga inserito nella trattativa Murgia, preferito a Cataldi e Di Gennaro. Tra le possibili alternative ci sono Abate (Milan), Rispoli (Palermo), Fagner (Corinthians) e Lainer (Salisburgo).



Sempre secondo il Corriere dello Sport, Wesley (Bruges) spera ancora di trasferirsi nel club biancoceleste, che in attacco valuta pure Dembelé (Chelsea) ed Embolo (Schalke). Alla fine potrebbe non arrivare più nessuno, anche perché Basta e Caicedo sono ancora in rosa.