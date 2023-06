La Lazio cerca un nuovo centravanti sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri Lotito ha parlato con De Laurentiis dell'argentino del Napoli, Giovanni Simeone. In ballo tra i due club c'è anche il centrocampista polacco Zielinski, richiesto da Sarri in caso di partenza di Luis Alberto o Milinkovic-Savic.



Le piste alternative per l'attacco biancoceleste sul mercato italiano portano a Dia della Salernitana o a Bonazzoli, per il quale si parla di un possibile scambio con Cancellieri.