La Lazio a Cluj-Napoca al sapore d'Italia. Come riportano in Romania, la squadra all'arrivo in Romania - dove affronterà il Cluj nella gara di esordio di Europa League - non si è allenata, ha svolto solo una ricognizione allo stadio. Simone Inzaghi non ha messo in programma nessun allenamento prepartita. Ma su un dettaglio è stato ben attento.



HOTEL LAZIO - Piccola curiosità: per sentirsi a casa, a Cluj-Napoca la Lazio alloggerà in un hotel di marcato profumo d'Italia. Ospita difatti un famoso ristorante tricolore, "Firenze", che preparerà il menù alla squadra e allo staff di Inzaghi. Un dettaglio che si spera possa aiutare la Lazio a dimenticare la sconfitta di domenica contro la Spal.