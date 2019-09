La sconfitta contro la Spal, la prima in stagione per la Lazio di Simone Inzaghi, non è ancora stata digerita dall'ambiente biancoceleste. Secondo quanto ricostruisce Il Corriere della Sera, oltre alla ramanzina alla tenuta fatta dall'allenatore e la delusione del patron Lotito per il comportamento della squadra nel corso del secondo tempo, qualche giocatore si è ripresentato a Formello col muso lungo.



E' il caso soprattutto di Sergej Milinkovic-Savic, che si aspettava di giocare titolare a Ferrara e che invece, alla pari di Correa, è stato risparmiato e impiegato solo nei 20 minuti finali, in vista della partita di Europa League di domani sul campo del Cluj. Una scelta non gradita dal giocatore serbo, finito a sua volta sul banco degli imputati per la prova e soprattutto per l'atteggiamento mentale poco incisivo.