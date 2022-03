Ultima seduta della settimana per la Lazio a Formello. Allenamento ancora a ranghi ridotti per i tanti calciatori impegnati con le nazionali, ai quali si sommano anche le assenze di Radu e Cataldi. Il rumeno continua a restare a riposo per riprendersi dalla fascite plantare che lo tormenta da venti giorni. La prossima settimana si valuteranno le sue condizioni in vista della ripresa del campionato. Il centrocampista romano invece era presente nel centro tecnico, ma ha svolto un lavoro differenziato col pallone.



Da lunedì si inizierà a preparare la sfida contro il Sassuolo. Oggi i biancocelesti hanno svolto alcune esercitazioni tecniche e provato dei movimenti in situazioni di attacco contro difesa.