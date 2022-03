Seduta di rifinitura a Formello per la Lazio. Sarri prova la formazione per il derby. Sciolti gli ultimi dubbi in difesa. Giocherà Lazzari dal 1' minuto. L'ex Spal torna titolare dopo un mese dal suo infortunio contro Bologna.



Oltre al laterale destro, anche Cataldi è pienamente recuperato e partirà dalla panchina, pronto a subentrare per dare il cambio a Leiva a centrocampo. A sinistra ci sarà invece Marusic, rientrato dalla squalifica dopo il rosso a Cagliari. Questo il probabile 11 biancoceleste per domani: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.