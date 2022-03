Secondo giorno consecutivo ieri a Formello per Lotito. Come scrive Il Messaggero questa mattina, dopo l'evento in Campidoglio per la pace in mattinata il patron si è recato nel centro tecnico biancoceleste, come aveva già fatto anche giovedì, per mettersi al lavoro in vista del mercato estivo.



Appuntamenti con alcuni procuratori e con il segretario generale Calveri. C'è da organizzare sistemare le questioni del bilancio e dell'indice di liquidità. A giugno sono previsti interventi profondi sulla rosa, soprattutto in difesa dove andranno via a 0 Luiz Felipe, Patric e Strakosha. Per rimpiazzarli servirà denaro fresco, che arriverà dai nuovi sponsor Binance e Mizuno, ma - spiega il quotidiano - bisognerà fare i conti anche con eventuali cessioni di calciatori per reinvestire adeguatamente su nuovi profili. Il lavoro da fare, insomma, è tanto e in casa Lazio sono già iniziate le prime manovre, perché anche la prosecuzione della rivoluzione sarriana passerà dal mercato.