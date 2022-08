Sarri riabbraccia Pedro a Formello. Come da programma, lo spagnolo è tornato oggi pomeriggio ad allenarsi col gruppo ed è arruolabile per la trasferta contro il Torino. Rosa al completo quindi per la seduta di oggi scattata alle 18:00. Prove tecniche nel quartier generale della Lazio con i dubbi principali che riguardano la mediana.



Scontata la conferma di Milinkovic, ma sono in corso valutazioni fisiche e tattiche sugli altri due elementi che completeranno il terzetto. Cataldi è in vantaggio per la cabina di regia ma occhio a Marcos Antonio e Vecino, con quest'ultimo che si gioca anche una maglia con Basic e Luis Alberto per il ruolo di mezzala. Davanti Felipe Anderson e Zaccagni saranno confermati ai lati di Immobile. Dietro, davanti a Provedel, giocheranno con tutta probabilità gli stessi 4 scesi in campo dal 1' col Bologna.