Seconda seduta della settimana a Formello. Sempre a ranghi ridotti, per via dei tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Assente anche Radu, ancora alle prese con il problema al piede. Il rumeno proverà a rientrare direttamente la settimana prossima, quando inizieranno i preparativi in vista del Sassuolo. Oggi per i biancocelesti lavoro atletico sulla forza muscolare, prima degli esercizi tecnici e la partitella nel campo piccolo. Tutto sotto gli occhi attenti di mister Sarri e non solo.



Presente nel centro tecnico questo pomeriggio c'era anche il ds Igli Tare, che si è intrattenuto ancora a parlare qualche minuto con il mister a bordo campo. Ieri i due avevano già avuto modo di confrontarsi lungamente sui temi caldi del prossimo mercato con cui costruire la Lazio del futuro. Oggi l'incontro è stato più fugace, ma è un ulteriore segnale di disgelo nel rapporto mai stato troppo sereno tra i due.