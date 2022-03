provano a collaborare. Oggi Il Messaggero parla di un confronto andato in scena ieri a Formello, con al centro i temi di mercato. I rapporti tra i due - mai idilliaci, secondo i rumors - si sono raffreddati molto dopo la deludente sessione di gennaio. I minutaggi di Cabral (2 presenze) e Kamenovic (0) lo dimostrano. Ora però, al netto degli ipotetici dubbi sul futuro dell'uno o dell'altro,Il lungo incontro, riporta il quotidiano romano stamattina, ha permesso ai due di studiare quali nomi puntare con priorità.ha già il sì del tecnico, che vorrebbe ancheDa valutare invece la fattibilità dell'operazione Casale, su cui già due mesi fa si accese un duro confronto nel quartier generale delle aquile. A centrocampo si è parlato di, soprattutto nel caso si concretizzasse l'addio di Milinkovic, che porterebbe molti soldi nelle casse biancocelesti. In regia i due sogni si chiamanoUn occhio di riguardo poi è stato rivolto al possibile mercato degli svincolati.. Tre profili ben noti e molto graditi al mister toscano. Il direttore sportivo albanese comunque ha proposto anche una lista di giovani su cui si potrebbe puntare per integrare una rosa che tra qualche mese sarà spolpata dai tanti addii. Durante il colloquio c'è stato modo di visionare qualche video e chissà che qualcuno di questi non possa aver incontrato il favore dell'allenatore.