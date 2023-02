Lazio subito in campo a Formello. Dopo la vittoria di ieri, questa mattina verso le 11 gli uomini di Sarri erano già al lavoro per iniziare a preparare la sfida di venerdì a Napoli. Il tecnico biancoceleste non avrà a disposizione per squalifica Casale, mentre tornerà quasi certamente dall'inizio Alessio Romagnoli. Da capire chi tra Patric e Gila farà coppia con lui al centro della difesa.



Per le prove tattiche ci sarà comunque tempo nei prossimi giorni. Oggi i calciatori impiegati ieri hanno svolto un lavoro defaticante in palestra, mentre il resto della rosa ha corso sul campo centrale. Assente Pedro, davvero sfortunato in questi giorni. Dopo la mascherina in faccia, sarà costretto ad indossare anche una fasciatura alla mano sinistra per via di una frattura per la quale stamattina si è già sottoposto ai trattamenti medici specifici.