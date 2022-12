Alla ripresa della Serie A la Lazio tornerà a contare sui gol di Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata ci sarà per la trasferta a Lecce e proverà a continuare la sua serie positiva contro le neopromosse. Come ricorda oggi il Messaggero, dal 2021 ha colpito Benevento, Empoli, Salernitana, Venezia e Cremonese. Solo il Monza è stato risparmiato, ma perché ha giocato appena 6 minuti, provando ad anticipare il rientro dall'infortunio. Al Via del Mare il 4 gennaio invece il numero 17 sarà pienamente operativo per far ripartire subito col piede giusto la corsa Champions dei biancocelesti.